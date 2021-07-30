У Зеленского отреагировали на задержание Чауса. Фото: УП

https://racurs.ua/n158157-u-zelenskogo-otreagirovali-na-zaderjanie-chausa.html

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Николай Чаус, экс-судья времен президента-беглеца Виктора Януковича, совершил переполох в правоохранительных органах и поссорил Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что дело экс-судьи Николая Чауса не имеет никакого отношения к Офису президента (ОП). Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, история с Чаусом должна получить четкий правовой ответ, который будет «юридически корректным и прозрачным». Он отметил, что детали исчезновения экс-судьи и его внезапное появление на Винничине должны быть подробно установлены правоохранителями. Также он добавил, что учитывая резонансность дела, им должна заниматься СБУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Чаус, которого в апреле похитили в Кишиневе, сдался властям, но сотрудники СБУ отбили его у полиции и увезли в неизвестном направлении. Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро, из-за чего НАБУ преследовали правоохранителей из СБУ.

Киевское управление СБУ подняли по тревоге с оружием из-за конфликта с НАБУ, на данный момент Чауса доставили в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Источник: Украинская правда