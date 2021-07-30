НАБУ штурмует СБУ из-за Чауса

Чаус. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n158148-nabu-shturmuet-sbu-iz-za-chausa.html

Ракурс

Николай Чаус, скандальный судья, стал яблоком раздора между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Службой безопасности Украины (СБУ).

По информации «Ракурса», во время преследования детективами НАБУ трех автобусов СБУ с судьей Чаусом был сбит мотоциклист.

Автобусы СБУ преследовали два автомобиля — «Форд транзит» и «Рено». Преследователи называли себя сотрудниками НАБУ и угрожали оружием представителям СБУ, они требовали отдать им беглого судью Чауса.

Напомним, ранее мы сообщали, что беглец Николай Чаус, которого в апреле похитили в Кишиневе, сдался властям, но сотрудники СБУ отбили его у полиции и увезли в неизвестном направлении.

Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. Его задержал наряд полиции, чтобы передать следователю органа — НАБУ. Детективы НАБУ якобы немедленно обратились в полицию с требованием задержать сбежавшего преступника. Теперь разыскивают и сотрудников СБУ, которые похитили Чауса. В НАБУ требуют передать Чауса им.