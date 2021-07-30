НАБУ штурмує СБУ через Чауса

Чаус. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n158148-nabu-shturmuie-sbu-cherez-chausa.html

Ракурс

Микола Чаус, скандальний суддя, став яблуком розбрату між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Службою безпеки України (СБУ).

За інформацією «Ракурсу», під час переслідування детективами НАБУ трьох автобусів СБУ із суддею Чаусом був збитий мотоцикліст.

Автобуси СБУ переслідували дві автівки — «Форд транзит» і «Рено». Переслідувачі називали себе співробітниками НАБУ й погрожували зброєю представникам СБУ, та вимагали віддати суддю-втікача Чауса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що утікач Микола Чаус, якого у квітні викрали в Кишиневі, здався владі, але співробітники СБУ відбили його в поліції і вивезли в невідомому напрямку.

Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Його затримав наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ. Детективи НАБУ нібито негайно звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача злочинця. Тепер розшукують і співробітників СБУ, які викрали Чауса в поліції. У НАБУ вимагають передати Чауса їм.