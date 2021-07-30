Меган Маркл планувала вийти заміж за принца Гаррі

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n158147-megan-markl-planuvala-vyyty-zamij-za-prynca-garri.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, заздалегідь планувала вийти заміж за принца Гаррі та стати королівською особою задля того, аби примножити свою популярність.

Таку думку висловив королівський експерт Джонатан Сакердотті та назвав Меган Маркл «амбітною». Відповідні заяви він зробив під час ефіру на каналі SKY News.

Він заявив, що заміжжя за принцом Гаррі «дуже ретельно спланувала» Меган Маркл, і висловив припущення, що вона багато працювала над собою і своїм ім’ям, щоби вийти заміж за принца.

Герцогиня Сассекська заздалегідь думала, що такий шлюб принесе їй всесвітню популярність, адже до цього вона була лише маловідомою акторкою із серіалів.

Вона росла з високими амбіціями та почала досягати їх як актриса, працюючи не дуже успішною актрисою з точки зору міжнародної популярності. Потім вона вийшла заміж за принца Гаррі, і тоді вона стала однією з найвідоміших і найбільш впізнаваних осіб у світі. Думаю, це вказує на те, що вона будувала далекосяжні плани, була дуже амбітною і прорахувала все заздалегідь, — зазначив експерт.

Сакердотті додав, що не звинувачує Меган Маркл у тому, що вона вийшла заміж за принца Гаррі лише з корисних мотивів та наголошує, що між скандальною парою дійсно могло спалахнути кохання, але зауважив, що неможливо не розуміти, як на тебе та твою популярність вплине вступ у королівську сім’ю.

Думаю, вони знали, що це їхня перевага і скористалися цим сповна. І багато хто погодився б, зазначивши, що це їх право, — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор — доньку скандального британського принца Гаррі та Меган Маркл — офіційно внесли до списку спадкоємців королівського престолу Великої Британії.