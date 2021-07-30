Меган Маркл планировала выйти замуж за принца Гарри

Меган Маркл. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n158147-megan-markl-planirovala-vyyti-zamuj-za-princa-garri.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, заранее планировала выйти замуж за принца Гарри и стать королевской особой для того, чтобы приумножить свою популярность.

Такое мнение высказал королевский эксперт Джонатан Сакердотти и назвал Меган Маркл «амбициозной». Соответствующие заявления он сделал во время эфира на канале SKY News.

Он заявил, что замужество за принцем Гарри «очень тщательно спланировала» Меган Маркл, и высказал предположение, что она много работала над собой и своим именем, чтобы выйти замуж за принца.

Герцогиня Сассекская заранее думала, что такой брак принесет ей всемирную популярность, ведь до этого она была лишь малоизвестной актрисой из сериалов.

Она росла с высокими амбициями и начала достигать их как актриса, работая не слишком успешной актрисой с точки зрения международной популярности. Затем она вышла замуж за принца Гарри, и тогда она стала одним из самых известных и узнаваемых лиц в мире. Думаю, это указывает на то, что она строила далеко идущие планы, была очень амбициозной и просчитала все заранее, — отметил эксперт.

Сакердотти добавил, что не обвиняет Меган Маркл в том, что она вышла замуж за принца Гарри только из корыстных побуждений и подчеркивает, что между скандальной парой действительно могла вспыхнуть любовь, но заметил, что невозможно не понимать, как на тебя и твою популярность повлияет вступление в королевскую семью.

Думаю, они знали, что это их преимущество и воспользовались этим сполна. И многие согласились бы, отметив, что это их право, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Лилибет Диану Маунтбэттен-Виндзор — дочь скандального британского принца Гарри и Меган Маркл — официально внесли в список наследников короны.