Суддя Чаус знайшовся на кордоні з Молдовою, фото — ЕП

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Ракурс

Суддя Микола Чаус знайшовся на кордоні з Молдовою.

За інформацією «Ракурсу», місцева влада однієї з громад на Вінничині 30 липня повідомила силовиків про те, що в селі Мазурівка виявили чоловіка, який назвався колишнім суддею Дніпровського району Києва, який перебуває в розшуку після викрадення на території Молдови.

55-річного Чауса у квітні 2021 роки вкрали невідомі. В поліцію зателефонував житель Мазурівки, це неподалік від кордону України та Молдови. Чаус нібито вийшов на люди в одних трусах. Староста села Леонід Вітковський розповів: Чаус сказав, що був викрадений.

За інформацією «Ракурсу», відтепер його справою займатиметься Служба безпеки України, а не МВС чи Антикорупційне бюро.

Нагадаємо, що в Молдові переконують: Чауса викрали співробітники української розвідки, а відставку голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка пов’язували саме з цим викраденням.

Характерно, що Чаус з’явився рівно через тиждень після відставки Кондратюка.

Історія питання

В Молдові в липні опублікували звіт парламентської комісії Молдови, яка вивчала обставини викрадення Чауса. Там припускають, що викрадення судді з Кишинева у квітні веде до Офісу президента України.

Причетність українських громадян до викрадення стверджується у звіті як незаперечний факт. Інцидент розглядався в контексті особистої зацікавленості Володимира Зеленського у тиску на Петра Порошенка. Однією з причин викрадення називають бажання отримати важіль тиску на лідера опозиції.

Офіс генпрокурора і Рада не відповіли на запити молдовських слідчих та парламентської комісії, а представники України в молдовсько-українській слідчій групі просто проігнорували її засідання.

Крім того, Україна відмовила Молдові у задоволенні клопотань про проведення слідчих дій з автомобілем військового аташе посольства України в Кишиневі Сергія Сметанюка. Стверджується, що Чауса вивезли з Молдови саме в багажнику Toyota Rav4, за кермом якого був аташе Сметанюк. Не відбувся і його допит — аташе згодом виїхав з країни разом з сім'єю.

Коли авто Сметанюка зупинили молдовські прикордонники, він відмовився вийти з салону. Згодом до пункту пропуску прибуло авто з озброєними українськими військовими «для врегулювання ситуації».

3 квітня адвокати екс-судді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення у центрі столиці Молдови групою озброєних людей.

5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон.

Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.