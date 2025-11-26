Збитий російський безпілотник, фото: NewsMaker

https://racurs.ua/ua/n210525-u-moldovi-posla-rf-postavyly-pered-zbytym-rosiyskym-dronom-i-vruchyly-notu-protestu-foto.html

Ракурс

У повітряному просторі Молдови вчора, 25 листопада, зафіксували шість безпілотників. Зокрема, один з них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського району.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало Росії Олега Озерова аби вручити йому ноту протесту у зв’язку з цим інцидентом. Озеров прибув до відомства сьогодні, 26 листопада. Перед будівлею МЗС країни поставили збитого дрона.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час прес-конференції зазначив, що заява Озерова про те, що Молдова повинна надати підтвердження того, що літаки є російськими, «була почута» і що Москві були надіслані відповідні докази.

На запитання, чи достатньо нот протесту, він відповів:

З огляду на досвід наших сусідніх держав, які пропорційно реагували в подібних ситуаціях, ми також калібруємо нашу реакцію з урахуванням складної ситуації з безпекою, яку ми переживаємо.

Джерело: NewsMaker