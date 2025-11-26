Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбитый российский беспилотник, фото: NewsMaker

В Молдове посла РФ поставили перед сбитым российским дроном и вручили ноту протеста (ФОТО)

26 ноя 2025, 16:56
999

У повітряному просторі Молдови вчора, 25 листопада, зафіксували шість безпілотників. Зокрема, один з них упав на дах будинку в селі Нижні Кугурешти Флорешського району.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало Росії Олега Озерова аби вручити йому ноту протесту у зв’язку з цим інцидентом. Озеров прибув до відомства сьогодні, 26 листопада. Перед будівлею МЗС країни поставили збитого дрона.

Збитий російський безпілотник, фото: NewsMaker

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой під час прес-конференції зазначив, що заява Озерова про те, що Молдова повинна надати підтвердження того, що літаки є російськими, «була почута» і що Москві були надіслані відповідні докази.

На запитання, чи достатньо нот протесту, він відповів:

З огляду на досвід наших сусідніх держав, які пропорційно реагували в подібних ситуаціях, ми також калібруємо нашу реакцію з урахуванням складної ситуації з безпекою, яку ми переживаємо.

Джерело: NewsMaker

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров