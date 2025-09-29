Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський привітав Маю Санду з перемогою. Фото:
Зеленський привітав Санду з перемогою її партії на виборахhttps://racurs.ua/ua/n209365-zelenskyy-pryvitav-sandu-z-peremogou-yiyi-partiyi-na-vyborah.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський відреагував на результати виборів по парламенту Молдови.
Глава держави привітав президента Молдови Маю Санду з перемогою проєвропейської партії «Дія та Солідарність» на парламентських виборах. Зеленський наголосив, що ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі виграє. Про це президент написав у соціальних мережах.
Російська підривна діяльність, постійні дезінформації — нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав, — йдеться у повідомленні.
Глава держави додав, що Україна завжди підтримує Молдову та буде працювати разом і надалі.
Нагадаємо, у Молдові ЦВК заявила про перемогу правлячої проєвропейської партії «Дія і солідарність» (PAS) на парламентських виборах, які відбулися 28 вересня. Ця політсила перетнула 50-відсотковий бар'єр підтримки виборців — за неї 50,03% виборців. Таким чином PAS може отримати близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це дозволить їй створити більшість.
На другому місці опинився проросійський «Патріотичний блок» на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном, який отримав 24,26% голосів.