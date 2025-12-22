Новини
Ракурс
В Україні можуть змінити календар святкових днів

Зеленський закликав депутатів та уряд підготувати нові підходи до святкових днів

22 гру 2025, 22:44
999

Володимир Зеленський, президент України, закликав підготувати пропозиції щодо визначення нових підходів до святкових днів.

Про це Зеленський розповів сьогодні, 22 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря, — зазначив він.

За словами Зеленського, війна внесла багато змін щодо поганих календарних співпадінь:

  • коли дні трагедій припадають на дні професійних свят;
  • коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів.

Як справжнє Різдво було сприйняте легко — на 25 грудня — так само інші дати мають бути справедливими та коректними, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


