Зеленский призвал депутатов и правительство подготовить новые подходы к праздничным дням

В Украине могут изменить календарь праздничных дней

https://racurs.ua/n211031-zelenskiy-prizval-deputatov-i-pravitelstvo-podgotovit-novye-podhody-k-prazdnichnym-dnyam.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, закликав підготувати пропозиції щодо визначення нових підходів до святкових днів.

Про це Зеленський розповів сьогодні, 22 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря, — зазначив він.

За словами Зеленського, війна внесла багато змін щодо поганих календарних співпадінь:

коли дні трагедій припадають на дні професійних свят;

коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів.