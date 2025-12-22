Зеленский призвал депутатов и правительство подготовить новые подходы к праздничным дням

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине могут изменить календарь праздничных дней
Зеленский призвал депутатов и правительство подготовить новые подходы к праздничным днямhttps://racurs.ua/n211031-zelenskiy-prizval-deputatov-i-pravitelstvo-podgotovit-novye-podhody-k-prazdnichnym-dnyam.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, закликав підготувати пропозиції щодо визначення нових підходів до святкових днів.
Про це Зеленський розповів сьогодні, 22 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.
Я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря, — зазначив він.
За словами Зеленського, війна внесла багато змін щодо поганих календарних співпадінь:
- коли дні трагедій припадають на дні професійних свят;
- коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів.
Як справжнє Різдво було сприйняте легко — на 25 грудня — так само інші дати мають бути справедливими та коректними, — наголосив він.