Владимир Зеленский анонсировал доплаты не менее 13 млн пенсионеров. Фото:

Зеленский анонсировал доплаты для не менее 13 млн украинцев

12 мар 2026, 11:57
Українські пенсіонери отримають спеціальні доплати.

Нова програма спецдоплат для пенсіонерів і тих, хто отримує соціальну допомогу стосується щонайменше 13 млн українців. Цим громадянам доплатять 1 тис. 500 грн. Гроші нарахують автоматично, без додаткових заяв чи документів. Відповідну програму уряд підготує у квітні. Про це президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив у Telegram після зустрічі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Також глава держави анонсував допомогу для тих людей, хто «відчуває особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку». В Україні створять систему кешбеку, яка компенсуватиме частину витрат на пальне й стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу.

Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству, — наголосив президент.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що пенсії та страхові виплати в березні будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 млн українців.

Источник: Ракурс


