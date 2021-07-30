Судья Чаус нашелся на границе с Молдовой, фото — ЭП

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Ракурс

Судья Николай Чаус нашелся на границе с Молдовой.

По информации «Ракурса», местные власти одной из общин в Винницкой области 30 июля сообщили силовикам о том, что в селе Мазуровка обнаружили мужчину, который назвался бывшим судьей Днепровского района Киева, находящимся в розыске после похищения на территории Молдовы.

55-летнего Чауса в апреле 2021 года похитили неизвестные. В полицию позвонил житель Мазуривки, это недалеко от границы Украины и Молдовы. Чаус якобы вышел к людям в одних трусах. Староста села Леонид Витковский рассказал: Чаус сказал, что был похищен.

По информации «Ракурса», отныне его делом будет заниматься Служба безопасности Украины, а не МВД или Антикоррупционное бюро.

Напомним, что в Молдове утверждают: Чауса похитили сотрудники украинской разведки, а отставку главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка связывали именно с этим похищением.

Характерно, что Чаус появился ровно через неделю после отставки Кондратюка.

История вопроса

В Молдове в июле опубликовали отчет парламентской комиссии Молдовы, изучавшей обстоятельства похищения Чауса. Там предполагают, что похищение судьи ведет к Офису президента Украины.

Причастность украинских граждан к этому инциденту утверждается в отчете как неоспоримый факт. Похищение рассматривалось в контексте личной заинтересованности Владимира Зеленского в давлении на Петра Порошенко. Одной из причин похищения называют желание получить рычаг давления на лидера оппозиции.

Офис генпрокурора и Рада не ответили на запросы молдавских следственных и парламентской комиссии, а представители Украины в молдавско-украинской следственной группе просто проигнорировали заседание.

Кроме того, Украина отказала Молдове в удовлетворении ходатайств о проведении следственных действий с автомобилем военного атташе посольства Украины в Кишиневе Сергея Сметанюка. Утверждается, что Чауса вывезли из Молдовы именно в багажнике Toyota Rav4, за рулем которого был атташе Сметанюк. Не состоялся и его допрос — атташе впоследствии выехал из страны вместе с семьей.

Когда авто Сметанюка остановили молдавские пограничники, он отказался выйти из салона. Впоследствии в пункт пропуска прибыло авто с вооруженными украинскими военными «для урегулирования ситуации».

3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении в центре столицы Молдовы группой вооруженных людей.

5 апреля глава МВД Молдовы заявило о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу.

Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.