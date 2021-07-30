СБУ відбила Чауса в поліції, фото — Цензор

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Ракурс

Утікач Микола Чаус, якого в квітні викрали в Кишиневі, здався владі, але співробітники СБУ відбили його у поліції і вивезли в невідомому напрямку.

Про таке приголомшливу новину повідомив у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Його затримав наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ.

Однак, за словами Бутусова, після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області.

Вони «буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції», і вивезли екс-суддю у невідомому напрямку.

Детективи НАБУ нібито негайно звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача злочинця. Тепер розшукують й співробітників СБУ, які викрали Чауса у поліції. В НАБУ вимагають передати Чауса їм, на офіційних джерелах усіх інших правоохоронних органів дані про інцидент на момент виходу новини відсутні.

Адвокат Чауса у коментарі «Суспільному» сказав, що з його клієнтом відсутній зв’язок, його можуть везти до Києва.

«Цензор.Нет» пише, що Чауса нібито звільнили за планом, розробленим в Офісі президента. Його утримували на базі ГУР МО. Він погодився співпрацювати під гарантію передачі його справи в СБУ від НАБУ та уникнення кримінальної відповідальності за корупцію.

Це означає, що СБУ пред’явить Чаусу звинувачення за статтями незаконний перетин держкордону або будь-яку іншу статтю, яка знаходиться в підслідності СБУ. І після цього від Генпрокуратури зажадають передати справу Чауса в СБУ, — пише «Цензор».

Нагадаємо, що суддя Чаус сьогодні знайшовся на кордоні з Молдовою — у селі Мазурівка (Вінницька область, недалеко від кордону з Молдовою).

У Молдові переконують, що Чауса викрали в Кишиневі співробітники української розвідки.

5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон.

Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років за отримання хабарів.