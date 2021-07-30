СБУ отбила Чауса у полиции, НАБУ требует отдать судью, фото — Цензор

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Ракурс

Беглец Николай Чаус, которого в апреле похитили в Кишиневе, сдался властям, но сотрудники СБУ отбили его у полиции и увезли в неизвестном направлении.

О таком потрясающем сюжете развития ситуации с Чаусом сообщил в Фейсбук журналист Юрий Бутусов. Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. Его задержал наряд полиции, чтобы передать органу следствия — НАБУ.

Однако, по словам Бутусова, после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области.

Они «буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции», и вывезли экс-судью в неизвестном направлении.

Детективы НАБУ якобы немедленно обратились в полицию с требованием задержать сбежавшего преступника. Теперь разыскивают и сотрудников СБУ, которые похитили Чауса у полиции. В НАБУ требуют передать Чауса им, на официальных источниках других правоохранительных органов данные об инциденте на момент выхода новости отсутствуют.

Адвокат Чауса в комментарии «Суспільному» сказал, что с его клиентом отсутствует связь, его могут везти в Киев.

«Цензор.Нет» пишет, что Чауса якобы освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Его удерживали на базе ГУР МО. Он согласился сотрудничать под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ и избежания уголовной ответственности за коррупцию.

Это означает, что СБУ предъявит Чаусу обвинение по статьям незаконное пересечение госграницы или по любой другой статье, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ, — пишет «Цензор».

Напомним, что судья Чаус сегодня нашелся на границе с Молдовой — в селе Мазуровка (Винницкая область, недалеко от границы с Молдовой).

В Молдове утверждают, что Чауса похитили в Кишиневе сотрудники украинской разведки.

5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу.

Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет за взяточничество.