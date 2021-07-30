Апелляцию на домашний арест Медведчука рассмотрели в суде. Фото: РБК

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Ракурс

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Лидер политической силы обжаловал избранную ему ранее меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако Фемида 30 июля отказала Медведчуку и оставила его под домашним арестом. В суд Медведчук пришел со своими адвокатами, представителями обвинения и журналистами.

Как известно, Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Следствие считает, что кум Путина договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море и добычи полезных ископаемых, которые являются собственностью Украины.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом с 13 мая. Кроме того, суд обязал его носить электронный браслет.

Меры безопасности в суде во время судебного заседания были усиленными — у входа дежурили бойцы Национальной гвардии. Поддержка Медведчука в виде толпы сторонников ОПЗЖ митинговала под судом.

Перед началом сегодняшнего заседания Медведчук заявил, что уголовное дело против него сфабриковано Службой безопасности Украины по указанию президента Владимира Зеленского.

Напомним, 8 июля в Печерском суде Киева рассматривали продление меры пресечения для лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фемида решила продлить круглосуточный домашний арест для политика еще на 60 дней — до 7 сентября.