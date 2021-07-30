Патрульные объяснили водителям, где ловить цифровые «письма счастья»

Полиция. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158134-patrulnye-obyasnili-voditelyam-gde-lovit-cifrovye-pisma-schastya.html

Ракурс

Штрафы за нарушение ПДД теперь будут доставляться в онлайн-режиме. Патрульные полицейские одними из первых начнут рассылать «письма счастья» в электронной форме.

Об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, переход на цифровые «письма счастья» дает следующие преимущества:

сокращает время на оформление и подготовку постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД (сначала зафиксированных автоматически, а затем и всех остальных);

ускоряет погашение штрафа;

не нужно тратиться на печать документов и почту;

уменьшает долю «ручной» работы полицейских;

процесс получения штрафов становится современным и почти автоматическим.

О состоянии действующих штрафов украинцы могут узнать в электронном кабинете водителя или на портале «Дія», что упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине отныне будут выплачиваться в новом порядке, а приложение «штрафы ПДД» получило новую функцию. Отныне водители-нарушители не будут получать бумажные «письма счастья», если они уже закрыли постановление.