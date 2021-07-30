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Ракурс
Полиция. Фото: пресс-служба

Патрульные объяснили водителям, где ловить цифровые «письма счастья»

30 июл 2021, 15:46
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Штрафы за нарушение ПДД теперь будут доставляться в онлайн-режиме. Патрульные полицейские одними из первых начнут рассылать «письма счастья» в электронной форме.

Об этом заявил начальник департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, переход на цифровые «письма счастья» дает следующие преимущества:


  • сокращает время на оформление и подготовку постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД (сначала зафиксированных автоматически, а затем и всех остальных);
  • ускоряет погашение штрафа;
  • не нужно тратиться на печать документов и почту;
  • уменьшает долю «ручной» работы полицейских;
  • процесс получения штрафов становится современным и почти автоматическим.

О состоянии действующих штрафов украинцы могут узнать в электронном кабинете водителя или на портале «Дія», что упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине отныне будут выплачиваться в новом порядке, а приложение «штрафы ПДД» получило новую функцию. Отныне водители-нарушители не будут получать бумажные «письма счастья», если они уже закрыли постановление.

Источник: Ракурс


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