Италия «открывается» для украинцев с конца июля

Европейские страны постепенно снимают карантин, фото: «ДримТревел»

https://racurs.ua/n158132-italiya-otkryvaetsya-dlya-ukraincev-s-konca-iulya.html

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Италия, в соответствии с рекомендациями Совета Евросоюза, снимает ограничения на пересечение границы для украинцев.

Соответствующие ограничения перестанут действовать завтра, 31 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, путешественникам из Украины все же придется столкнуться с определенными ограничениями:

необходимостью наличия справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на коронавирус, который должен быть сделан не менее чем за 72 часа до приезда;

необходимости заполнить он-лайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

пятью днями самоизоляции по прибытию, после которой следует сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии, — резюмировал Кулеба.

Напомним, в Минздраве недавно заявили, что внутренний сертификат о вакцинации станет «пропуском» во время усиления карантина.