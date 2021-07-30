Італія «відкривається» для Українців з кінця липня

Європейські країни поступово знімають карантинні обмеження, фото: «ДримТревел»

https://racurs.ua/ua/n158132-italiya-vidkryvaietsya-dlya-ukrayinciv-z-kincya-lypnya.html

Ракурс

Італія, відповідно до рекомендацій Ради Євросоюзу, знімає обмеження на перетин кордону для українців.

Відповідні обмеження перестануть діяти завтра, 31 липня. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Втім, мандрівникам з України все ж доведеться зіткнутися з певними обмеженнями:

необхідністю наявності довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на коронавірус, який має бути зроблений щонайменше за 72 години до приїзду;

необхідності заповнити он-лайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

п’ятьма днями самоізоляції по прибуттю, після якої слід зробити повторний тест на COVID-19, котрий повинен підтвердити негативний результат.

Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно заявили, що внутрішній сертифікат про вакцинацію стане «перепусткою» під час посилення карантину.