Патрульні пояснили водіям, де ловити цифрові «листи щастя»

Патрульна поліція. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n158134-patrulni-poyasnyly-vodiyam-de-lovyty-cyfrovi-lysty-schastya.html

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Штрафи за порушення ПДР відтепер доставлятимуть в онлайн-режимі. Патрульні поліцейські одними з перших почнуть розсилати «листи щастя» в електронній формі.

Про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, перехід на цифрові «листи щастя» надає такі переваги:

скорочує час на оформлення та підготовку постанов про накладення штрафу за порушення ПДР (спочатку зафіксованих автоматично, а згодом і всіх інших);

пришвидшує погашення штрафу;

не потрібно витрачати кошти на друк документів та пошту;

зменшує частку «ручної» роботи поліцейських;

процес отримання штрафів стає сучасним та майже автоматичним.

Про стан чинних штрафів українці можуть дізнатися в електронному кабінеті водія або на порталі «Дія», що спростить процедуру сплати штрафу та закриття провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні відтепер сплачуватимуться в новому порядку, а додаток «Штрафи ПДР» дістав нову функцію. Відтепер водії-порушники не отримуватимуть паперові «листи щастя», якщо вони вже сплатили постанову.