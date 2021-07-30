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Ракурс
Патрульна поліція. Фото: прес-служба

Патрульні пояснили водіям, де ловити цифрові «листи щастя»

30 лип 2021, 15:46
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Штрафи за порушення ПДР відтепер доставлятимуть в онлайн-режимі. Патрульні поліцейські одними з перших почнуть розсилати «листи щастя» в електронній формі.

Про це заявив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, перехід на цифрові «листи щастя» надає такі переваги:


  • скорочує час на оформлення та підготовку постанов про накладення штрафу за порушення ПДР (спочатку зафіксованих автоматично, а згодом і всіх інших);
  • пришвидшує погашення штрафу;
  • не потрібно витрачати кошти на друк документів та пошту;
  • зменшує частку «ручної» роботи поліцейських;
  • процес отримання штрафів стає сучасним та майже автоматичним.

Про стан чинних штрафів українці можуть дізнатися в електронному кабінеті водія або на порталі «Дія», що спростить процедуру сплати штрафу та закриття провадження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні відтепер сплачуватимуться в новому порядку, а додаток «Штрафи ПДР» дістав нову функцію. Відтепер водії-порушники не отримуватимуть паперові «листи щастя», якщо вони вже сплатили постанову.

Джерело: Ракурс


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