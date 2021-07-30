Апеляцію на домашній арешт Медведчука розглянули в суді. Фото: РБК

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Ракурс

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука.

Лідер політичної сили оскаржив обраний йому раніше запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Однак Феміда 30 липня відмовила Медведчуку і залишила його під домашнім арештом. До суду Медведчук прийшов зі своїми адвокатами, представниками обвинувачення та журналістами.

Як відомо, Медведчука та його однопартійця Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. Слідство вважає, що кум Путіна домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища «Глибока» в Чорному морі і видобутку корисних копалин, які є власністю України.

Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом з 13 травня. Крім того, суд зобов’язав його носити електронний браслет.

Заходи безпеки у суді під час судового засідання були посиленими — біля входу чергували бійці Національної гвардії. Підтримка Медведчука у виді натовпу прихильників ОПЗЖ мітингувала під судом.

Перед початком сьогоднішнього засідання Медведчук заявив, що кримінальна справа проти нього сфабрикована Службою безпеки України за вказівкою президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 8 липня в Печерському суді Києва розглядали продовження запобіжного заходу для лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Феміда вирішила продовжити цілодобовий домашній арешт для політика ще на 60 днів — до 7 вересня.