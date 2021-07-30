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Ракурс
Чаус. Фото: Клименко

Чауса отправили в следственный изолятор СБУ

30 июл 2021, 20:21
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Николай Чаус, скандальный экс-судья Днепровского районного суда Киева, был доставлен в столицу.

Сейчас он находится в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало в Facebook обращение к «неназванным правоохранителям» с призывом передать Николая Чауса детективам.

Сейчас спецназ НАБУ приехал в центральный офис Службы безопасности Украины (СБУ) на улице Владимирской.


Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Чаус стал яблоком раздора между НАБУ и СБУ. Автобусы СБУ с Чаусом преследовали два автомобиля — «Форд транзит» и «Рено». Преследователи называли себя сотрудниками НАБУ, угрожали оружием представителям СБУ и требовали отдать беглого судью Чауса.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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