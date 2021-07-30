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СБУ и НАБУ конфликтуют из-за беглого судьи Чауса, фото: «Ракурс»

Борьба за Чауса — во время противостояния НАБУ и СБУ в Киеве сбили мотоциклиста

30 июл 2021, 18:41
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В Киеве борьба различных ведомств за доступ к судье Николаю Чаусу привела к трагедии.

По информации «Ракурса», на Голосеевском проспекте столицы три бусика Службы безопасности Украины (СБУ), в одном из которых был Чаус, преследовали «Форд транзит» и «Рено».

Преследователи представлялись сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и, угрожая оружием, потребовали отдать судью-беглеца им.

В ходе преследования «Форд» сбил мотоциклиста.

СБУ и НАБУ конфликтуют из-за беглого судьи Чауса, фото: «Ракурс»

Чауса, который исчез из Украины в 2016 году после обвинений в получении взяток, в апреле этого года неизвестные лица похитили в Молдове, где он пытался получить политическое убежище. Власти Молдовы считают, что Чауса похитили в Кишиневе сотрудники украинской разведки.


Сегодня, 30 июля, Чауса обнаружили на территории одной из общин неподалеку от границы с Молдовой. Старосте он заявил, что был похищен.

Впоследствии в село прибыл наряд полиции, чтобы передать следственному органу — НАБУ. Однако, по информации СМИ, группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые также прибыли в этот населенный пункт, «отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции» и вывезли в неизвестном направлении.

Источник: Ракурс


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