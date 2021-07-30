СБУ та НАБУ конфліктують через суддю-втікача Чауса, фото:

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Ракурс

У Києві боротьба різних відомств за доступ до судді Миколи Чауса привела до трагедії.

За інформацією «Ракурсу», на Голосіївському проспекті столиці три бусики Служби безпеки України (СБУ), в одному з яких був Чаус, переслідували «Форд транзит» і «Рено».

Переслідувачі представлялися співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і, погрожуючи зброєю, вимагали віддати суддю-втікача їм.

В ході переслідування «Форд» збив мотоцикліста.

Чауса, який зник з України у 2016 році після звинувачень в отриманні хабарів, у квітні цього року невідомі особи викрали в Молдові, де він намагався отримати політичний притулок. Влада Молдови вважає, що Чауса викрали в Кишиневі співробітники української розвідки.

Сьогодні, 30 липня, Чауса виявили на території однієї з громад неподалік від кордону з Молдовою. Старості села він заявив, що був викрадений.

Згодом до села прибув наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ. Проте, за інформацією ЗМІ, група співробітників СБУ Вінницької області, які також прибули до цього населеного пункту, «відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції» і вивезли в невідомому напрямку.