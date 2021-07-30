Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
СБУ та НАБУ конфліктують через суддю-втікача Чауса, фото:

Боротьба за Чауса — під час сутички НАБУ та СБУ в Києві збили мотоцикліста

30 лип 2021, 18:41
999

У Києві боротьба різних відомств за доступ до судді Миколи Чауса привела до трагедії.

За інформацією «Ракурсу», на Голосіївському проспекті столиці три бусики Служби безпеки України (СБУ), в одному з яких був Чаус, переслідували «Форд транзит» і «Рено».

Переслідувачі представлялися співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і, погрожуючи зброєю, вимагали віддати суддю-втікача їм.

В ході переслідування «Форд» збив мотоцикліста.

СБУ та НАБУ конфліктують через суддю-втікача Чауса, фото: «Ракурс»

Чауса, який зник з України у 2016 році після звинувачень в отриманні хабарів, у квітні цього року невідомі особи викрали в Молдові, де він намагався отримати політичний притулок. Влада Молдови вважає, що Чауса викрали в Кишиневі співробітники української розвідки.


Сьогодні, 30 липня, Чауса виявили на території однієї з громад неподалік від кордону з Молдовою. Старості села він заявив, що був викрадений.

Згодом до села прибув наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ. Проте, за інформацією ЗМІ, група співробітників СБУ Вінницької області, які також прибули до цього населеного пункту, «відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції» і вивезли в невідомому напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів