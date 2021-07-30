Смертоносность «Дельты» оценили в ВОЗ

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n158153-smertonosnost-delty-ocenili-v-voz.html

Ракурс

Штамм коронавируса «Дельта» не смертоноснее чем коронавирус, который обнаружили в Ухане в начале эпидемии.

Такое мнение высказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает The Guardian.

Вакцинация от коронавируса, несмотря на уменьшение эффективности, и сейчас является первоочередным способом побороть заболевание. Технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове заявляет, что информация о том, что «Дельта» намного заразнее — не значит, что риск летального исхода выше.

Главный эксперт организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что несмотря на снижение эффективности препаратов, вакцины и в дальнейшем являются действенным способом борьбы с пандемией коронавируса.

Все вакцины, которые сегодня одобрены ВОЗ, обеспечивают значительную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Мы боремся с тем же вирусом, но с вирусом, который стал более приспособленным, — заявил Райан.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» коронавируса SARS-Cov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, похоже, вызывает более тяжелую болезнь, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко как ветрянка.