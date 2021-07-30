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Коронавірус. Фото: istock

Смертоносність «Дельти» оцінили у ВООЗ

30 лип 2021, 20:02
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Штам коронавірусу «Дельта» не є смертоноснішим за коронавірус, який виявили в Ухані на початку епідемії.

Таку думку висловила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), передає The Guardian.

Вакцинація від коронавірусу, попри зменшення ефективності, і надалі є першочерговим способом побороти захворювання. Технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керкхове заявляє, що інформація про те, що «Дельта» є набагато заразнішою — не означає, що ризик летального випадку є вищим.

Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що попри зниження ефективності препаратів, вакцини є й надалі дієвим способом боротьби з пандемією коронавірусу.

Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим, — заявив Раян.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, схоже, викликає важчу хворобу, ніж попередні варіанти, і поширюється так само легко, як вітрянка.

Джерело: The Guardian

Джерело: Ракурс


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