Смертоносність «Дельти» оцінили у ВООЗ

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158153-smertonosnist-delty-ocinyly-u-vooz.html

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Штам коронавірусу «Дельта» не є смертоноснішим за коронавірус, який виявили в Ухані на початку епідемії.

Таку думку висловила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), передає The Guardian.

Вакцинація від коронавірусу, попри зменшення ефективності, і надалі є першочерговим способом побороти захворювання. Технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керкхове заявляє, що інформація про те, що «Дельта» є набагато заразнішою — не означає, що ризик летального випадку є вищим.

Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що попри зниження ефективності препаратів, вакцини є й надалі дієвим способом боротьби з пандемією коронавірусу.

Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим, — заявив Раян.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, схоже, викликає важчу хворобу, ніж попередні варіанти, і поширюється так само легко, як вітрянка.

Джерело: The Guardian