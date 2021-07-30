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Ракурс
Під час військових навчань в Азовському морі, фото: ДПСУ

ФСБ підглядало за військовими навчаннями українських прикордонників (ФОТО)

30 лип 2021, 19:25
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Військові навчання складових Об'єднаних сил — Маріупольського загону Морської охорони та підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ відбулися минулої ночі в Азовському морі.

В межах цих навчань відпрацьовувалася злагодженість спільних дій із протидесантної оборони узбережжя Азовського моря. Про це сьогодні, 30 липня повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Кораблі під час навчань розділися на тактичні групи:

  • одні забезпечували безпеку судноплавства, закриваючи райони проведення стрільб, обстежували прибережні води для убезпечення рибалок-любителів від випадкового потрапляння в зону висадки десанту;
  • інші доставляли штурмові підрозділи до берега і надавали вогневу підтримку з моря.

Під час артилерійських стрільб було відпрацьовано:

  • попереджувальну стрільбу по судну-порушнику;
  • ураження надводної цілі;
  • ліквідацію плавучої міни.

Зазначається, що під час прибуття до місця проведення стрільб було зафіксовано наближення корабля Берегової охорони прикордонслужби ФСБ РФ.

Зважаючи на часті провокації росіян в акваторії Азова, учасники навчань були готові реагувати на зміни в обстановці, але «недружні сусіди» лягли в дрейф та стежили з відстані близько шести морських миль, — наголошують у відомстві.


Під час військових навчань в Азовському морі, фото: ДПСУ

Нагадаємо, у квітні на Донеччині прикордонники вчилися стримувати російську агресію.

Джерело: Ракурс


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