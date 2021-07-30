Во время военных учений в Азовском море, фото: ГПСУ

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Ракурс

Военные учения составляющих Объединенных сил — Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ прошли минувшей ночью в Азовском море.

В рамках этих учений отрабатывалась слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря. Об этом сегодня, 30 июля сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГНСУ).

Корабли во время учений разделись на тактические группы:

одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта;

другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Во время артиллерийских стрельб были отработаны:

предупредительная стрельба по судну-нарушителю;

поражение надводной цели;

ликвидация плавучей мины.

Отмечается, что во время прибытия к месту проведения стрельб было зафиксировано приближения корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Учитывая частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но «недружественные соседи» легли в дрейф и следили с расстояния около шести морских миль, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в апреле в Донецкой области пограничники учились сдерживать российскую агрессию.