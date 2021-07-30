ФСБ подсматривала за военными учениями украинских пограничников (ФОТО)https://racurs.ua/n158151-fsb-podsmatrivala-za-voennymi-ucheniyami-ukrainskih-pogranichnikov-foto.htmlРакурс
Военные учения составляющих Объединенных сил — Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ прошли минувшей ночью в Азовском море.
В рамках этих учений отрабатывалась слаженность совместных действий по противодесантной обороне побережья Азовского моря. Об этом сегодня, 30 июля сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины (ГНСУ).
Корабли во время учений разделись на тактические группы:
- одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта;
- другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.
Во время артиллерийских стрельб были отработаны:
- предупредительная стрельба по судну-нарушителю;
- поражение надводной цели;
- ликвидация плавучей мины.
Отмечается, что во время прибытия к месту проведения стрельб было зафиксировано приближения корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.
Учитывая частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но «недружественные соседи» легли в дрейф и следили с расстояния около шести морских миль, — подчеркивают в ведомстве.
Напомним, в апреле в Донецкой области пограничники учились сдерживать российскую агрессию.