Данилов пригрозил олигархам в случае роста тарифов

Олигархи. Фото: Лига

https://racurs.ua/n158152-danilov-prigrozil-oligarham-v-sluchae-rosta-tarifov.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) допускает введение временных администраций на предприятиях ряда олигархов, которые поставляют электроэнергию.

Это возможно в случае роста стоимости электричества для уязвимых слоев населения. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он отметил, что эти органы могут появиться на предприятиях Рината Ахметова, Андрея Новинского, Игоря и Григория Суркисов, Константина Григоришина, Геннадия Боголюбова, Игоря Коломойского, Сергея Левочкина и гражданина РФ Алексея Воеводина.

У нас сегодня восемь фамилий, которые не являются ни для кого тайной — Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин — владеющие распределительной сетью, которая сегодня находится в их собственности. Мы не будем говорить каким образом они получили эту собственность, но в случае угрозы нацбезопасности, согласно решению СНБО, мы рассматриваем вопрос введения временных администраций, — заявил секретарь СНБО.



Он отметил, что власть будет прибегать к таким мероприятиям только в случае возникновения угрозы нацбезопасности. В частности, к таким угрозам относится манипулирования тарифами, расшатывание ситуации и «тарифные майданы» по российскому сценарию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширил так называемый «список контрабандистов «. В него добавили трех человек и 24 компании.