Данилов. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n158144-zasedanie-snbo-proveli-na-donbasse-chto-obsujdali.html

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) состоялось сегодня, 30 июля.

В нем ожидалось введение новых санкций. К СМИ после брифинга вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

Это первое выездное заседание органа — его проводили не традиционно в Киеве, а на Донбассе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на заседании рассмотрели вопрос границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной и водой. В целом, по его словам, повестка дня содержала восемь вопросов.

Напомним, ранее мы сообщали, что заседание СНБО в 2021 году начали привлекать внимание граждан и прессы. 19 февраля СНБО ввел санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

Уже 19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников. 4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов, а 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».