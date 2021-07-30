Взрыв на предприятии. Фото: slovoidilo.ua

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Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших химических заводов юга России «Комбинат Каменский» в Ростовской области.

В результате чрезвычайного происшествия на предприятии, которое связано с производством боеприпасов, пострадали семь человек. У шестерых госпитализированных в местную больницу обнаружено 100% химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего — 80%. Впоследствии один из пострадавших скончался. Об этом сообщает портал 161.ru и Telegram-канал Baza.

Отмечается, что авария на заводе произошла вечером 29 июля, а возгорание в одном из цехов «ликвидировали в кратчайшие сроки. Администрация химзавода убеждает, что в атмосферу не попали вредные выбросы.

СМИ со ссылкой на источники во власти пишут, что рабочие завода получили ожоги после взрыва при проведении ремонта в цехе производства полимеров.

На официальном сайте предприятия отмечается, что «комбинат Каменский» имеет контракт по поставке засекреченных изделий для научно-производственного объединения «Сплав» имени Ганичева, которое производит реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

Напомним, 7 июля в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах 8 июля прогремел мощный взрыв в порту. Взрыв произошел на одном из судов, где размещался контейнер с легковоспламеняющимися материалами.

Источник: 161.ru и Telegram-канал Baza