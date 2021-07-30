Вибух на підприємстві. Фото: slovoidilo.ua

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Вибух та пожежа сталися на одному з найбільших хімічних заводів півдня Росії «Комбінат Каменський» у Ростовській області.

Внаслідок надзвичайної події на підприємстві, яке пов’язане з виробництвом боєприпасів, постраждали семеро осіб. У шістьох госпіталізованих до місцевої лікарні виявлено 100% хімічних опіків тіла, у ще одного потерпілого — 80%. Згодом один із постраждалих помер. Про це повідомляє портал 161.ru та Telegram-канал Baza.

Зазначається, що аварія на заводі сталася ввечері 29 липня, а загоряння в одному з цехів «ліквідували в найкоротші терміни. Адміністрація хімзаводу переконує, що в атмосферу не потрапили шкідливі викиди.

ЗМІ з посиланням на джерела у владі пишуть, що робітники заводу отримали опіки після вибуху при проведенні ремонту в цеху виробництва полімерів.

На офіційному сайті підприємства зазначається, що «Комбінат Каменський» має контракт із постачання засекречених виробів для науково-виробничого об'єднання «Сплав» імені Ганічева, яке виробляє реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Нагадаємо, 7 липня у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах 8 липня пролунав потужний вибух у порту. Вибух стався на одному із суден, де розміщувався контейнер із легкозаймистими матеріалами.

Джерела: 161.ru та Telegram-канал Baza