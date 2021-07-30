Згоду на трансплантацію органів пропонують зробити онлайн

Раді пропонують внести зміни до законодавства про трансплантацію органів, фото: «20 хвилин»

https://racurs.ua/ua/n158142-zgodu-na-transplantaciu-organiv-proponuut-zrobyty-onlayn.html

Ракурс

Група народних депутатів від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 5831, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Так, нардепи пропонують змінити вимоги до згоди на трансплантацію органів.

Згоду на трансплантацію від живого донора пропонують отримувати в простій письмовій формі, без нотаріального посвідчення. Таку заяву потрібно буде подавати особисто уповноваженому транспланто-координатору.

Також таку згоду зможуть подати батьки неповнолітнього донора.

Згоду на вилучення органів після смерті нардепи пропонують взагалі подавати онлайн.

При цьому, якщо зараз законодавство передбачає можливість призначити представника, який після смерті дасть згоду на трансплантацію, то нардепи пропонують таку можливість виключити.