Согласие на трансплантацию органов предлагают сделать онлайн

Раде предлагают внести изменения в законодательство о трансплантации органов, фото: «20 хвилин»

https://racurs.ua/n158142-soglasie-na-transplantaciu-organov-predlagaut-sdelat-onlayn.html

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Группа народных депутатов от партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 5831, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Так, нардепы предлагают изменить требования к согласию на трансплантацию органов.

Согласие на трансплантацию от живого донора предлагают получать в простой письменной форме, без нотариального удостоверения. Такое заявление нужно будет подавать лично уполномоченному трансплант-координатору.

Также такое согласие смогут подать родители несовершеннолетнего донора.

Согласие на изьятие органов после смерти нардепы предлагают вообще подавать онлайн.

При этом, если сейчас законодательство предусматривает возможность назначить представителя, который после смерти даст согласие на трансплантацию, то нардепы предлагают такую возможность исключить.