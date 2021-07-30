Зеленский подписал закон об ответственности за домашнее насилие. Фото: brovary.net.ua

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Ракурс

Домашнее насилие в Украине будет наказываться еще жестче.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1604-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола».

Закон предусматривает, что за насилие в семье и насилие по признаку пола теперь будут отвечать и военнослужащие. Причем ответственность за данные правонарушения они будут нести в общем порядке, а не в рамках Дисциплинарного устава.

Кроме того, закон предусматривает незначительное усиление административной ответственности за домашнее насилие. Срок административного задержания увеличен с 7 до 10 суток.

Стоит отметить, что авторы законопроекта предлагали перечислять штрафы с домашних тиранов их жертвам, но нардепы такое предложение не поддержали.

Напомним, в 2021 году правительство профинансировало сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Кабмин распределил 274 092,105 тыс. грн субвенции на создание этой сети. За эти деньги планируют создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад. Кроме того, деньги пойдут на поднятие уровня предоставления услуг в 16 существующих приютах.