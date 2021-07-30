Зеленський підписав закон про відповідальність за домашнє насильство. Фото: brovary.net.ua

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Домашнє насильство в Україні каратиметься ще жорсткіше.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 1604-IX «Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

Закон передбачає, що за насильство у сім’ї та насильства за ознакою статі тепер відповідатимуть і військовослужбовці. Причому відповідальність за дані правопорушення вони будуть нести в загальному порядку, а не в рамках Дисциплінарного статуту.

Крім того, закон передбачає незначне посилення адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Термін адміністративного затримання збільшено з 7 до 10 діб.

Варто відзначити, що автори законопроекту пропонували перераховувати штрафи з домашніх тиранів їх жертвам, але нардепи таку пропозицію не підтримали.

Нагадаємо, у 2021 році уряд профінансував мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Кабмін розподілив 274 092,105 тис. грн субвенції на створення цієї мережі. За ці гроші планують утворити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад. Крім того, гроші підуть на підняття рівня надання послуг у 16 існуючих притулках.