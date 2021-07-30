ЛГБТ-рейв. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158140-lgbt-reyv-pid-ofisom-zelenskogo-pochavsya-iz-sutychok-ta-minuvannya-translyaciya.html

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ЛГБТ-рейв під Офісом президента в Києві обернувся сутичками між активістами, поліція застосувала сльозогінний газ.

Акцію намагалися зірвати, залишивши сумку, яку перевіряли на наявність підозрілих предметів. Про це стало відомо з трансляції події.

На перетині вулиць Банкової та Інститутської зібралися противники ЛГБТ-акції у форматі рейву «Рейвах Прайд». Біля активістів та їхніх противників також розміщуються колони поліцейських, вони стоять біля будівлі Національного банку України.

Частина противників заходу ховає своє обличчя за масками, зокрема, медичними. Вони періодично вигукують у бік правоохоронців «Ганьба».

Сам захід має відбутися безпосередньо біля будівлі Офісу президента. У місці, де зараз перебувають противники акції, стоїть паркан, за який правоохоронці їх не пускають. Перед цим, як розповіли очевидці подій, противників акції відтіснили з Банкової.

Представникам організації «Традиція й порядок» вдалося прорватися до ОП. Під час сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ. За попередньою інформацією, затримано кілька учасників конфлікту.

Як відомо, організатори акції вимагатимуть ухвалення законопроекту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації», а також негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ+ та феміністичні події, активісток та організації.