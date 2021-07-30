Лгбт рейв. Фото: УП

https://racurs.ua/n158140-lgbt-reyv-pod-ofisom-zelenskogo-nachalsya-so-stolknoveniy-translyaciya.html

Ракурс

ЛГБТ-рейв под Офисом президента в Киеве обернулся столкновениями между активистами, полиция применила слезоточивый газ.

Акцию пытались сорвать, оставив сумку, которую проверяли на наличие подозрительных предметов. Об этом стало известно из трансляции события.

На пересечении улиц Банковой и Институтской собрались противники ЛГБТ-акции в формате рейва «Рейвах Прайд». Возле активистов и их противников также находятся колонны полицейских, они стоят у здания Национального банка Украины.

Часть противников мероприятия прячет свое лицо под масками, в частности, медицинскими. Они периодически выкрикивают в сторону правоохранителей «Ганьба!».

Само мероприятие должно состояться непосредственно у здания Офиса президента. В месте, где находятся противники акции, стоит забор, за который правоохранители их не пускают. Перед этим, как рассказали очевидцы событий, противников акции оттеснили с Банковой.

Представителям организации «Традиция и порядок» удалось прорваться к ОП. Во время столкновений стражи порядка применили слезоточивый газ. По предварительной информации, задержаны несколько участников конфликта.

Как известно, организаторы акции будут требовать принятия законопроекта № 5488 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации», а также немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистские события, активисток и организации.