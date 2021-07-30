Милиция, камеры и двери с дистанционным управлением появятся в школах в Беларуси

Милиция, камеры и двери с дистанционным управлением появятся в школах в Беларусиhttps://racurs.ua/n158139-miliciya-kamery-i-dveri-s-distancionnym-upravleniem-poyavyatsya-v-shkolah-v-belarusi.htmlРакурс
В Минске во всех школах до 1 сентября установят турникеты и видеокамеры с системой kipod, которая может распознавать лица и считывать эмоции.
Собранные видеокамерами данные будут храниться в системе МВД страны. Об этом сообщает издание MinskNews.
Кроме того, запланировано заключить договора с Департаментом охраны МВД, чтобы милиция дежурила в школах во время учебного дня.
По информации, полученной из собственных источников оппозиционным белорусским Telegram-каналом Nexta, камеры, которые были установлены в школах до этого, принадлежали самым школам, а новые будут в собственности МВД — соответственно, силовики смогут получить к ним доступ в любой момент.
Вместо вахтеров в школах планируют поставить пропускные пункты с милиционерами (примерно так, как это сделано в метро). Также в некоторых школах будут установлены магнитные замки с удаленным доступом.
Это значит, что при необходимости МВД, которое занимается этим, может заблокировать все двери в здании, — отмечает издание.
Кроме того, работники департамента охраны будут патрулировать периметр школы и «осуществлять надзор за детьми».
Сразу возникает очень много вопросов. Зачем в процветающей стабильной стране, в которой отлично работает милиция, усиливать охрану школ? — подчеркивает издание. — Не должны ли родители обязательно давать согласие на постоянное слежение за своими детьми?.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил возможность размещения на территории страны Вооруженных сил РФ.
Источник: MinskNews, Nexta