Volkswagen обновит свой единственный кабриолет T-Roc. Фото: Motor1.com

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Volkswagen, автомобильный концерн из Германии, готовится обновить свой единственный кабриолет.

Кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet, который продается на европейском рынке с 2020 года и является единственным кабриолетом в современном модельном ряду марки, готовится к рестайлингу. Неподалеку от автозавода в немецком Вольфсбурге были сделаны шпионские снимки прототипа обновленной модели. Можно увидеть, что в дизайне изменили решетку радиатора и передний бампер. Об этом сообщает издание Motor1.com.

Как известно T-Roc Cabriolet отличается от обычного T-Roc отсутствием задней двери и сложной крышей из ткани. Эту крышу можно опустить и поднять за 30 секунд на скорости до 30 км/ч. Под капотом кабриолета — бензиновая турботройка объемом 1 л и полуторалитровая «турбочетверка» мощностью 115 и 150 л. с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач, также предусмотрена автоматическая коробка.

Производят эти кабриолеты на заводе «Фольксваген» в немецком городе Оснабрюк.

Напомним, в январе французский автопроизводитель PSA Groupe, выпускающий Peugeot, Citroen и Opel, объединился с итальянско-американским автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Источник: Motor1.com