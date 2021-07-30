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Погода на завтра. Фото: istock

Штормовое предупреждение и магнитная буря — погода на 31 июля (КАРТА)

30 июл 2021, 16:19
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Погода в Украине 31 июля ожидается преимущественно дождливая, местами возможны грозы. На востоке и западе станет прохладнее из-за осадков, юг будет оставаться горячей точкой на карте. Температура воздуха достигнет отметки +32°.

Днем столбики термометров покажут от +28° до +32°. Ветер обещают юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 31 июля прогнозируется жаркая и солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем будет держаться на уровне от +30° до +32° тепла.

Погода в Харькове встретит грозами и жарой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +16° до +18°, а днем столбики термометра застынут на уровне +31°.

Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие, без осадков. Город днем прогреется до +32°, ночью столбики термометров покажут +22°.

Погода во Львове прогнозируется дождливая, но теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +28…+30° тепла.

Погода в Карпатах 31 июля прогнозируется сухая и жаркая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +30° тепла по Цельсию.

Погода на 31 июля. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка в Украине 31 июля ожидается неспокойная, магнитное поле начнет усиливаться перед бурей, которая будет бушевать уже 1 августа.


Геомагнитные бури. Инфографика: GismeteoВ Украине объявлено штормовое предупреждение, в восточных и западных регионах возможен град, шквалы и грозы. Уровень опасности желтый.

Штормовое предупреждение. Карта: Укргидрометцентр

Источник: Ракурс


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