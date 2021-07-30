Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158137-shtormove-poperedjennya-ta-magnitna-burya-pogoda-na-31-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 31 липня очікується переважно дощова, місцями можливі грози. На сході та заході стане прохолодніше через опади, південь залишатиметься найгарячішою точкою на карті. Температура повітря досягне позначки +32°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28° до +32°. Вітер обіцяють південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 31 липня прогнозується спекотна та сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень триматиметься на рівні від +30° до +32° тепла.

Погода в Харкові зустріне грозами та спекою. Температура повітря вночі досягне позначки від +16° до +18°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +31°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні, без опадів. Місто вдень прогріється до +32°, вночі стовпчики термометрів покажуть +22°.

Погода у Львові прогнозується дощова, але тепла. Температурні показники будуть такими: уночі +14…+16° тепла, а вдень +28…+30° тепла.

Погода в Карпатах 31 липня прогнозується суха та спекотна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +14° до +16° тепла, а вдень температура сягне +30° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 липня очікується неспокійно, магнітне поле почне посилюватися перед бурею, яка вируватиме вже 1 серпня.

В Україні оголошено штормове попередження, у східних та західних регіонах можливий град, шквали та грози. Рівень небезпечності жовтий.