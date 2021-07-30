Volkswagen оновить свій єдиний кабріолет T-Roc. Фото: Motor1.com

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Volkswagen, автомобільний концерн з Німеччини, готується оновити свій єдиний кабріолет.

Кросовер Volkswagen T-Roc Cabriolet, який продається на європейському ринку з 2020 року і є єдиним кабріолетом в сучасному модельному ряду марки, готується до рестайлінгу. Неподалік від автозаводу в німецькому Вольфсбурзі були зроблені шпигунські знімки прототипу оновленої моделі. Можна побачити, що у дизайні змінили решітку радіатора та передній бампер. Про це повідомляє видання Motor1.com.

Як відомо, T-Roc Cabriolet відрізняється від звичайного T-Roc відсутністю задніх дверей і складним дахом із тканини. Цей дах можна опустити і підняти за 30 секунд на швидкості до 30 км/год. Під капотом кабріолета — бензинова турботрійка об'ємом 1 л та півторалітрова «турбочетвірка» потужністю 115 і 150 к. с. відповідно. Обидва двигуни поєднуються з шестиступінчастою механічною коробкою передач, також передбачена автоматична коробка.

Виробляють ці кабріолети на заводі «Фольксваген» у німецькому місті Оснабрюк.

Нагадаємо, у січні французький автовиробник PSA Groupe, який випускає Peugeot, Citroen та Opel, об'єднався з італійсько-американським автоконцерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Джерело: Motor1.com