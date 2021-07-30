Міліція, камери і двері з дистанційним керуванням з’являться у школах в Білорусі

У білоруських школах з 1 вересня встановлять турнікети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n158139-miliciya-kamery-i-dveri-z-dystanciynym-keruvannyam-z-yavlyatsya-u-shkolah-v-bilorusi.html

Ракурс

У Мінську у всіх школах до 1 вересня встановлять турнікети та відеокамери з системою kipod, яка може розпізнавати обличчя та зчитувати емоції.

Зібрані відеокамерами дані будуть зберігатися у системі МВС країни. Про це повідомляє видання MinskNews.

Крім того, заплановано укласти договори з Департаментом охорони МВС, щоб міліція чергувала в школах під час навчального дня.

За інформацією, отриманою з власних джерел опозиційним білоруським Telegram-каналом Nexta, камери, які були встановлені в школах до цього, належали самим школам, а нові будуть у власності МВС — відповідно, силовики зможуть отримати до них доступ в будь-який момент.

Замість вахтерів у школах планують поставити пропускні пункти з міліціонерами (приблизно так, як це зроблено в метро). Також у деяких школах будуть встановлені магнітні замки з віддаленим доступом.

Це значить, що при необхідності МВС, яке займається цим, може заблокувати всі двері в будівлі, — наголошує видання.

Крім того, працівники департаменту охорони патрулюватимуть периметр школи і «здійснювати нагляд над дітьми».

Відразу виникає дуже багато питань. Навіщо в процвітаючій стабільній країні, в якій відмінно працює міліція, посилювати охорону шкіл? — наголошує видання. — Чи не повинні батьки обов’язково давати згоду на постійне стеження за своїми дітьми?.



Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість розміщення на території країни Збройних сил РФ.

Джерело: MinskNews, Nexta