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У білоруських школах з 1 вересня встановлять турнікети, скріншот відео

Міліція, камери і двері з дистанційним керуванням з’являться у школах в Білорусі

30 лип 2021, 16:45
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У Мінську у всіх школах до 1 вересня встановлять турнікети та відеокамери з системою kipod, яка може розпізнавати обличчя та зчитувати емоції.

Зібрані відеокамерами дані будуть зберігатися у системі МВС країни. Про це повідомляє видання MinskNews.

Крім того, заплановано укласти договори з Департаментом охорони МВС, щоб міліція чергувала в школах під час навчального дня.

За інформацією, отриманою з власних джерел опозиційним білоруським Telegram-каналом Nexta, камери, які були встановлені в школах до цього, належали самим школам, а нові будуть у власності МВС — відповідно, силовики зможуть отримати до них доступ в будь-який момент.

Замість вахтерів у школах планують поставити пропускні пункти з міліціонерами (приблизно так, як це зроблено в метро). Також у деяких школах будуть встановлені магнітні замки з віддаленим доступом.

Це значить, що при необхідності МВС, яке займається цим, може заблокувати всі двері в будівлі, — наголошує видання.

Крім того, працівники департаменту охорони патрулюватимуть периметр школи і «здійснювати нагляд над дітьми».

Відразу виникає дуже багато питань. Навіщо в процвітаючій стабільній країні, в якій відмінно працює міліція, посилювати охорону шкіл? — наголошує видання. — Чи не повинні батьки обов’язково давати згоду на постійне стеження за своїми дітьми?.


Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість розміщення на території країни Збройних сил РФ.

Джерело: MinskNews, Nexta


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