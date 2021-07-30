РНБО. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n158144-zasidannya-rnbo-provely-na-donbasi-scho-obgovoruvaly.html

Ракурс

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) відбулося сьогодні, 30 липня.

На ньому очікувалося запровадження нових санкцій. До ЗМІ після брифінгу вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

Це перше виїзне засідання органу — його проводили не традиційно в Києві, а на Донбасі.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на засіданні розглянули питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов’язані з медициною та водою. Загалом, за його словами, порядок денний містив вісім питань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що засідання РНБО у 2021 році почали залучати більше уваги в громадян та преси. 19 лютого РНБО ухвалила санкції на три роки проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (за фінансування тероризму).

Уже 19 березня РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців. 4 квітня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно топ-контрабандистів, а 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 осіб, які вважаються «злодіями в законі».