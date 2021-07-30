СНБО расширила перечень контрабандистов

Данилов. Фото: УП

https://racurs.ua/n158150-snbo-rasshirila-perechen-kontrabandistov.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширил так называемый «список контрабандистов».

В него добавили трех человек и 24 компании. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

В частности, в список вошли гражданин Германии Александр Арст и двое украинцев — Валерий Фальковский и Владислав Студенец.

Списки санкций в отношении контрабандистов были дополнены. В список вошли три физических лица, а именно Александр Арст, Валерий Фальковский и Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, вошли в этот список, — заявил он.

Данилов отметил, что Министерство внутренних дел (МВД) предложило добавить трех человек в список санкций. Ранее список контрабандистов пополнялся предложениями Службы безопасности Украины (СБУ).

Напомним, ранее мы сообщали, что заседание СНБО в 2021 году начали привлекать больше внимания граждан и прессы. 19 февраля СНБО ввел санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

Уже 19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников. 4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов, а 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».