РНБО розширила перелік контрабандистів

Данілов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158150-rnbo-rozshyryla-perelik-kontrabandystiv.html

Ракурс

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила так званий «список контрабандистів».

До нього додали трьох людей та 24 компанії. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Зокрема, до списку увійшли громадянин Німеччини Олександр Арст та двоє українців — Валерій Фальковський та Владислав Студенець.

Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальківський та Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку, — заявив він.

Данілов наголосив, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) запропонувало додати трьох осіб до списку санкцій. Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України (СБУ).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що засідання РНБО у 2021 році почали залучати більше уваги в громадян та преси. 19 лютого РНБО ухвалила санкції на три роки проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (за фінансування тероризму).

Уже 19 березня РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців. 4 квітня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно топ-контрабандистів, а 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 осіб, які вважаються «злодіями в законі».