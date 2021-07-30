Данілов пригрозив олігархам у випадку зростання тарифів

Олігархи. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n158152-danilov-prygrozyv-oligarham-u-vypadku-zrostannya-taryfiv.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) допускає введення тимчасових адміністрацій на підприємствах низки олігархів, які поставляють електроенергію.

Це можливо у випадку зростання вартості електрики для уразливих верств населення. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Він наголосив, що ці органи можуть з’явитися на підприємствах Ріната Ахметова, Андрія Новинського, Ігоря та Григорія Суркісів, Костянтина Григоришина, Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Сергія Льовочкіна та громадянина РФ Олексія Воєводіна.

У нас сьогодні вісім прізвищ, які не є ні для кого таємницею — Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін — які володіють розподільчою мережею, яка на сьогодні знаходиться в їхній власності. Ми не будемо говорити у який спосіб вони отримали цю власність, але в разі загрози нацбезпеці згідно з рішенням РНБО ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій, — заявив секретар РНБО.



Він наголосив, що влада вдаватиметься до таких заходів тільки в разі виникнення загрози нацбезпеці. Зокрема, до таких загроз належить маніпулювання тарифами, розхитування ситуації та «тарифні майдани» за російським сценарієм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки й оборони (РНБО) розширила так званий «список контрабандистів». До нього додали трьох людей та 24 компанії.