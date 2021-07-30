Микола Чаус. Фото: Клименко

https://racurs.ua/ua/n158154-chausa-vidpravyly-v-slidchyy-izolyator-sbu.html

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Микола Чаус, скандальний екс-суддя Дніпровського районного суду міста Києва, був доставлений у столицю.

Наразі він перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

До цього Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало в Facebook звернення до «неназваних правоохоронців» із закликом передати Миколу Чауса детективам.

Наразі спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу Служби безпеки України (СБУ) на вулиці Володимирській.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Чаус став яблуком розбрату між НАБУ і СБУ. Автобуси СБУ з Чаусом переслідували дві автівки — «Форд транзит» і «Рено». Переслідувачі називали себе співробітниками НАБУ й погрожували зброєю представникам СБУ, та вимагали віддати суддю-втікача Чауса.

Джерело: РБК-Україна