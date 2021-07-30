Частоту падения астероидов-убийц определили ученые. Фото: istock

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Ракурс

Планетологи оценили частоту падения на Землю крупных астероидов, которые способны порождать массовые вымирания.

Оказалось, что тела с диаметрами более 10 км сталкиваются с нашей планетой один раз в 250−500 млн лет. Об этом сообщает журнал Icarus.

Исследователи из Юго-западного исследовательского института при помощи суперкомпьютера Pleaides построили динамическую модель околоземных астероидов с диаметрами более пяти километров, которая отследила траектории 130 тыс. небесных тел на протяжении сотен миллионов лет.

Оказалось, что за один миллиард лет с Землей сталкиваются 16−32 астероида с диаметром более пяти километров и два-четыре тела с диаметром более 10 км. При этом около 60% таких тел будут темными из-за обилия углерода, примитивными астероидами, первоначально находившимися на орбитах в средней и внешней части Главного пояса

Именно таким телом и был прародитель Чиксулуба, который убил динозавров. В среднем тело такого масштаба сталкивается с нашей планетой один раз в 250−500 млн лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Организации Объединенных Наций сообщили о значительном количестве астероидов, угрожающих Земле. Сейчас человечеству известно только около 40% крупных и малых небесных тел, в том числе и комет, которые пересекают орбиту нашей планеты.